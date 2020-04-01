Сотрудники Минздрава прокомментировали ситуацию с полной самоизоляцией в России. Они также перечислили случаи, в которых беременные могут нарушать режим карантина.
Они должны в соответствии с графиком посещать своего лечащего врача. Для внепланового обращения в женскую консультацию существует два мощных акушерских больших синдрома: преждевременные роды и преэклампсия, — отметили в Минздраве.
Также представители ведомства добавили, что по всей стране будет налажена телекоммуникационная и интернет-связь для проведения консультаций. По мнению врачей, беременные женщины не должны нарушать свой режим, а главное — это сохранять спокойствие,
Ранее власти Москвы начали тестировать приложение для отслеживания людей, которые находятся на карантине. Разработку назвали «Социальный мониторинг». Об этом информировал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники