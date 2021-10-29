Минздрав РФ тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID

Источник в Минздраве РФ рассказал URA.RU, что ведомство запрещает педиатрам ставить диагноз «Коронавирус» несовершеннолетним с нетипичным видом ОРВИ, по симптомам схожего с COVID. При этом врачи призывают начать вакцинирование детей старше 12 лет, чтобы прервать цепочку заболеваний.

В некоторых регионах дети лежат уже в коридорах. Симптомы у них похожи на ОРВИ. Только температура поднимается до 40 градусов и не сбивается. Педиатры подозревают новую форму детского коронавируса. Но официально Минздрав РФ его не признаёт, — поделился источник.

При этом уточняется, что противники вакцинации подростков «имеют существенный вес в структуре Минздрава РФ». Противостояние сторон приводит к отсрочке прививочной кампании. Известно, что правительство готовит отчёт для президента, после чего, вероятно, будет принято решение о старте процесса вакцинации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по вопросу об обязательной вакцинации детей от COVID-19 не является прерогативой Кремля. Он отметил, что решение должны принимать специалисты.