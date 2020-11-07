Минздрав РФ получит средства на развитие единой государственной инфосистемы

https://static.news.ru/photo/2d0afc5a-20f0-11eb-b3d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России одобрило выделение Министерству здравоохранения средств для развития единой государственной информационной системы.

В сообщении на сайте кабмина отмечается, что Минздрав должен будет потратить средства на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационных технологий для развития подсистем единой государственной инфосистемы в здравоохранительной сфере, а также на наращивание мощности центра обработки данных.

Выделение средств подразумевает том числе реализацию «суперсервисов» и перевод государственных услуг в сфере здравоохранения в электронный вид.

Ранее правительство России выделило регионам 5,04 млрд рублей на обеспечение заболевших коронавирусом бесплатными лекарственными препаратами, передавал NEWS.ru. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.