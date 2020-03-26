https://static.news.ru/photo/9c06daaa-6e87-11ea-8140-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения России поручило регионам провести анализ работы круглосуточных аптек и рекомендовало увеличить их количество в случае необходимости.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. В ведомстве напоминают, что рецептурные лекарства в аптеке могут приобретать родственники и знакомые больных, а также волонтёры. Практика делегирования обязанности по покупке лекарственных препаратов может оказаться важной для лиц, соблюдающих режим изоляции в связи с распространением коронавируса.

Минздрав также обратил внимание на положение российского законодательства, согласно которому лицам с хроническими заболеваниями рецепт на лекарства может быть выписан сразу на весь курс лечения сроком до 180 дней.

Ранее главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова назвала лекарства, которые используют в России для лечения больных с COVID-19, передавал NEWS.ru. По её словам, врачи могут использовать парацетамол и ибупрофен. В этом вопросе российское ведомство солидарно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным, в России выявлено 658 случаев COVID-19. За сутки количество заражённых коронавирусом в стране увеличилось на 163. Летальных исходов в РФ до сих пор не было.