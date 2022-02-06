Минздрав разрешил клинические исследования «КовиВака» с участием детей
Александр Чеков
Александр Чеков
18:26, 07 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минздрав России выдал разрешение на проведение III фазы клинических исследований вакцины против COVID-19 «КовиВак» с участием детей, говорится в сообщении на сайте ведомства. В исследованиях планируется участие 1050 добровольцев.
Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование по оценке переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «КовиВак», производства ФАБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», с участием детей, — говорится в сообщении Минздрава.
Исследования пройдут на базах четырёх мeдучреждений в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербургe.
После завершения клинических испытаний надеемся, что уже в текущем году получим разрешение на применение нашей вакцины для профилактики коронавирусной инфекции среди детей, — заявил генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил, что «омикрон»-штамм коронавируса более опасен для детей, чем «дельта»-штамм, особенно для детей до трёх лет и старше 12 лет. Прежним остался и уровень осложнений и случае смертельного исхода для пациентов старше 70 лет, в особенности не прошедших вакцинацию.