Минздрав разрешил клинические исследования «КовиВака» с участием детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ртуть легко впитывается в волокна ткани и остаётся там надолго, поэтому для сбора этого химического элемента лучше надеть одежду, которую не жалко выбросить. На ноги следует надеть бахилы, а на руки — полиэтиленовые нарукавники, сообщает РИАМО.

Окна в комнате, где разбили градусник, лучше открыть, чтобы во время уборки не дышать концентрированными парами ртути. При этом надевать медицинскую маску смысла нет: для того, чтобы улавливать ртутные пары,...