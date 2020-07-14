Минздрав разрешил ездить в санатории без результатов теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/bd9b12ae-c5f2-11ea-896c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Минздрав изменил правила посещения санаториев. Теперь туристические организации могут принимать постояльцев без справки, подтверждающей отсутствие коронавируса.

Соответствующий приказ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом путешественники должны предоставить справку об отсутствии контактов с людьми, у которых обнаружены инфекционные заболевания. Такой документ должен содержать информацию об общении человека в течение двух недель до отъезда, а получить его нужно не позднее трёх дней до отъезда.

Роспотребнадзор разрешил заселять туристов без результатов теста на коронавирус в конце июня, однако санатории были вынуждены и дальше требовать документ из-за нормы Минздрава.

Как писал NEWS.ru, ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская сообщила, что в российских регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой открылись и начали работу 545 детских лагерей.

Детские лагеря могут начать принимать отдыхающих из других регионов уже к августу. Об этом рассказал замглавы Минпросвещения России Денис Грибов. По словам чиновника, к 1 июля открыли четыре детских центра — «Орлёнок», «Артек», «Смена» и «Океан», правда, пока только для детей из своих регионов. По словам Грибова, вопрос приёма в лагеря детей из других регионов будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.