Минздрав разрешил ездить в санатории без результатов теста на COVID-19

Минздрав изменил правила посещения санаториев. Теперь туристические организации могут принимать постояльцев без справки, подтверждающей отсутствие коронавируса.
Соответствующий приказ
При этом путешественники должны предоставить справку об отсутствии контактов с людьми, у которых обнаружены инфекционные заболевания. Такой документ должен содержать информацию об общении человека в течение двух недель до отъезда, а получить его нужно не позднее трёх дней до отъезда.
Роспотребнадзор разрешил заселять туристов без результатов теста на коронавирус в конце июня, однако санатории были вынуждены и дальше требовать документ из-за нормы Минздрава.
Как писал NEWS.ru, ранее директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская сообщила, что в российских регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой открылись и начали работу 545 детских лагерей.
Детские лагеря могут начать принимать отдыхающих из других регионов уже к августу. Об этом рассказал замглавы Минпросвещения России Денис Грибов. По словам чиновника, к 1 июля открыли четыре детских центра — «Орлёнок», «Артек», «Смена» и «Океан», правда, пока только для детей из своих регионов. По словам Грибова, вопрос приёма в лагеря детей из других регионов будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.
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