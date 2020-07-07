В России работают уже 545 детских лагерей

https://static.news.ru/photo/97e431ba-c063-11ea-b14d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российских регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой открылись и начали работу 545 детских лагерей. Об этом сообщила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.

В настоящее время у нас открыты 545 лагерей, уже работают. Там, где относительно благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, — сообщила ТАСС Фальковская.

По её словам, часть лагерей работают уже неделю при соблюдении необходимых мер безопасности. За этим «пристально следят» начальники лагерей и медработники, прикреплённые к организациям отдыха и оздоровления.

Как писал NEWS.ru, детские лагеря могут начать принимать отдыхающих из других регионов уже к августу. Об этом рассказал замглавы Минпросвещения России Денис Грибов. По словам чиновника, к 1 июля открыли четыре детских центра — «Орлёнок», «Артек», «Смена» и «Океан», правда, пока только для детей из своих регионов. По словам Грибова, вопрос приёма в лагеря детей из других регионов будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.

Как отметила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, детям, которые летом поедут в оздоровительные лагеря, не придётся соблюдать масочный режим, но контроль за состоянием их здоровья будет усилен.