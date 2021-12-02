Минздрав расширит список медотводов от вакцинации против коронавируса

Минздрав готовит расширенный список медотводов от вакцинации против коронавируса. Он может появиться уже в середине декабря, сообщают «Известия».

Проект документа был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. Какие заболевания войдут в перечень противопоказаний, будет известно позже. На данный момент таковыми считаются гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжёлые аллергические реакции, ОРВИ в момент вакцинации, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет.

При этом медики сомневаются в необходимости расширять перечень. Так считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, объясняя, что причины могут быть не только постоянными, но и временными. И во время ремиссии человек вполне может сделать прививку.

Отёк Квинке, анафилактический шок и тяжёлая крапивница являются основаниями для выдачи постоянного медотвода. А, например, аллергический дерматит, ринит или бронхиальная астма — для временного. Во время ремиссии пациент может безбоязненно делать прививку. Астма не является противопоказанием к вакцинации сама по себе, как многие считают. Опять же, если пациент принимает лекарства и у него не наблюдается обострения, с этим заболеванием можно делать прививку, — говорит врач.

С ним согласен завотделом эпидемиологии и профилактики Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Давид Заридзе. По словам профессора, схожие правила существуют даже для онкобольных.

Никаких противопоказаний для вакцинации онкобольных от коронавируса нет. Если человек получает химиотерапию, находится в процессе лечения, с прививкой можно повременить. Но даже временный медотвод — это, скорее, перестраховка. COVID-19 не влияет на течение рака, — считает медик.

Ранее доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что получить медотвод от вакцинации от коронавируса онлайн могут москвичи с неизлечимыми хроническими болезнями. Если заболевание есть в базе данных, идти за медотводом в поликлинику не нужно.