Врач рассказал, кому доступен онлайн-медотвод от вакцинации

Получить медотвод от вакцинации от коронавируса онлайн могут москвичи с неизлечимыми хроническими болезнями, сообщил врач, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев «Царьграду». Если заболевание есть в базе данных, идти за медотводом в поликлинику не нужно.

Если у пациента тяжёлое аутоиммунное заболевание — например Гийена — Барре. Вот у меня сегодня с утра это реальная ситуация: пациент с Гийена — Барре, у которого абсолютно медицинский отвод от вакцинации, задал мне вопрос, может ли он в электронном виде получить медотвод. Я сделал сегодня звоночек, мне сказали: да, никаких проблем, — сказал Еделев.

Ранее стало известно, что Минздрав намерен упростить правила получения медотвода от прививки против коронавируса. По всей стране эту задачу планируется решить к 1 февраля 2022 года — регионы должны будут направлять данные о наличии у россиян противопоказаний к прививке на единый портал госуслуг.

Получить пожизненный медотвод от вакцинации против коронавируса могут пациенты с сильной аллергической реакцией на компоненты прививки, сообщила врач Мария Ивлева. Показаниями для временного же, по её словам, является несовершеннолетие, а также хронические и аутоиммунные заболевания в стадии обострения.