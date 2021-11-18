Врач назвала основания для получения постоянного медотвода от вакцинации

Получить пожизненный медотвод от вакцинации против коронавируса могут пациенты с сильной аллергической реакцией на компоненты прививки, заявила Сиб.Фм врач Мария Ивлева. Показаниями для временного медотвода, по её словам, являются несовершеннолетие пациента, а также хронические и аутоиммунные заболевания в стадии обострения.

Если после первого компонента вакцины температура поднялась выше 40, второй компонент противопоказан, — заявила Ивлева.

По её словам, при наличии у пациента противопоказаний к прививке его направляют на соответствующую медицинскую комиссию, которая по результатам проверки может выдать постоянный медотвод.

Ивлева подчеркнула, что прививка от COVID противопоказана несовершеннолетним пациентам, а также тем, у кого были выявлены злокачественные новообразования и болезни кроветворной системы. При этом получить временный медотвод от вакцинации можно при обострении у пациента хронических и аутоиммунных заболеваний.

Ранее стало известно, что россиян с противопоказаниями к вакцинации будут вносить в специальную базу. По разным данным, медотвод может иметь от двух-трёх до десяти процентов взрослого населения России.