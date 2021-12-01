Минздрав упростит получение медотвода от прививки против коронавируса

Минздрав намерен упростить правила получения медотвода от прививки против коронавируса. По всей стране эту задачу планируется решить к 1 февраля 2022 года, сообщает «Коммерсант».

В Москве такая возможность есть уже сейчас, так как речь идёт о внесении данных в единый федеральный стандарт по выдаче справок от медотводах. Столица начала формировать цифровой регистр. Как только будет отработан алгоритм формирования медотвода и получения нужных справок, технология будет передана на федеральный уровень.

Контроль за выдачей медотводов вводится в стране с 1 февраля будущего года. С этого момента регионы должны направлять данные о наличии у россиян противопоказаний к прививке в единый портал госуслуг. После людям будут выдавать справки по утверждённой Минздравом форме.

Медотвод пока остаётся единственной альтернативой вакцинации.

Ранее врач Мария Ивлева заявила, что получить пожизненный медотвод от вакцинации против коронавируса могут пациенты с сильной аллергической реакцией на компоненты прививки. Показаниями для временного медотвода являются несовершеннолетие пациента, а также хронические и аутоиммунные заболевания в стадии обострения.