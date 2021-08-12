Минздрав предупредил об усилении третьей волны COVID-19

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев сообщил, что возвращение россиян из отпусков способно спровоцировать усиление третьей волны коронавируса. Об этом он рассказал в интервью URA.RU.

Прогноз дать сложно, так как его определит возвращение в регионы отпускников и начало учебы школьников. Возможно некоторое усиление третьей волны, поскольку вряд ли мы к тому времени опустимся до нулевых значений, — заявил Токарев.

Его тревожит, что заболеваемость в России движется «лесенкой». По количеству смертей от коронавируса 10 августа Россия повторила рекорд.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Астрахань назвал третью волну COVID-19 более агрессивной. В Минздраве РФ объяснили это мутациями штаммов. Например, «дельта»-штамм коронавируса более заразен. Как отметил министр, при заражении сокращается инкубационный период вируса и время до развития тяжёлых осложнений.