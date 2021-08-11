Россия вновь повторила рекорд по смертям от коронавируса

В России за минувшие сутки вновь зафиксировано рекордное количество летальных исходов среди заразившихся коронавирусом — 799 человек. Всего за время пандемии жертвами инфекции стал 167 241 житель страны. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба.

За сутки выявлен 21 571 новый случай заражения COVID-19. Общее количество заболевших в настоящее время превышает 6,5 млн человек.

С начала пандемии от коронавируса вылечились более 5,8 млн россиян. Из них 20 067 были выписаны из больниц за прошедшие сутки. Под наблюдением медиков остаются свыше 1,2 млн человек.

В Москве за сутки зафиксировано 2076 случаев заражения. Скончались 58 жителей мегаполиса и 3222 выздоровели. Столица остаётся лидером по уровню заболеваемости в стране. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с COVID в стране стабилизировалась, но остаётся напряжённой. При этом она отметила, что в ряде регионов заметно снижение еженедельных темпов прироста заболевших.