Напряжённая стабильность: в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизировалась, однако остаётся напряжённой, сообщает РИА Новости.

В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших, — пояснила специалист.

При этом она подчеркнула, что в целом по стране заметно снижение еженедельных темпов прироста заболевших. Так, за последние сутки в России зафиксировано 21 378 случаев COVID-19. За всё время пандемии эта цифра составляет 6 491 288. Скончались 166 442 человека.

Ранее стало известно, что штамм коронавируса «дельта» не даст возможности сформировать коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом заявил профессор Эндрю Поллард — руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca. По его словам, проблема в том, что штамм «дельта» будет заражать тех, кто привился.