Британский профессор исключил появление коллективного иммунитета от COVID

Штамм коронавируса «дельта» не даст возможности сформировать коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом заявил профессор Эндрю Поллард — руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca, сообщает The Guardian.

Проблема в том, что этот вирус — не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм «дельта» будет заражать тех, кто привился, — подчеркнул Поллард.

Средств для полной остановки распространения «дельты» нет, поэтому те, кто не привился, рано или поздно встретятся с коронавирусом. Известные на сегодня вакцины не спасают от заражения, отметил профессор.

При этом он уточнил, что иммунная система человека, вероятно, будет «помнить» о прививке в течение десятилетий и обеспечит некоторую степень защиты при встрече с коронавирусом.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса «йота» выявлен в Нью-Йорке. Его летальность составляет до 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет. По сравнению с другими мутациями он передаётся на 25% быстрее. Новый штамм более патогенный, он может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавируса.