Министерство здравоохранения подготовило проект закона о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
По её словам, Минздрав надеется, что в скором времени он будет одобрен, так как увеличение количества любителей вейпов вызывает беспокойство.
Международное исследование, которое ВОЗ проводила на нашей территории, показало, что если в 2014–2015 годах курящих электронные сигареты было 3,5%, в прошлом году это уже 9%, — уточнила она.
Министр подчеркнула, что производители электронных сигарет проводят «новую вредоносную программу», которой правительство должно противостоять.
При этом она отметила, что число граждан, курящих обычные сигареты, в последние годы продолжает снижаться — на треть у взрослых и в 2,5 раза у детей и подростков, передаёт
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой Меланией призвал их общего сына, 13-летнего Бэррона, держаться подальше от электронных сигарет. Американский лидер дал понять, что этот аспект воспитания ребёнка соотносится с политикой в отношении вейпов, проводимой властями Штатов.