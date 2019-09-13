https://static.news.ru/photo/71f817e8-d601-11e9-94ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/Global Look Press

Министерство здравоохранения подготовило проект закона о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

По её словам, Минздрав надеется, что в скором времени он будет одобрен, так как увеличение количества любителей вейпов вызывает беспокойство.

Международное исследование, которое ВОЗ проводила на нашей территории, показало, что если в 2014–2015 годах курящих электронные сигареты было 3,5%, в прошлом году это уже 9%, — уточнила она.

Министр подчеркнула, что производители электронных сигарет проводят «новую вредоносную программу», которой правительство должно противостоять.

При этом она отметила, что число граждан, курящих обычные сигареты, в последние годы продолжает снижаться — на треть у взрослых и в 2,5 раза у детей и подростков, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой Меланией призвал их общего сына, 13-летнего Бэррона, держаться подальше от электронных сигарет. Американский лидер дал понять, что этот аспект воспитания ребёнка соотносится с политикой в отношении вейпов, проводимой властями Штатов.