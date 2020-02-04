https://static.news.ru/photo/75d5a69c-4720-11ea-8d81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав РФ определил место для эвакуации российских граждан из Китая в связи с распространением коронавируса.

По словам замглавы министерства Сергея Краевого, во вторник, 4 февраля, туда отправятся специалисты для обучения медицинского персонала.

Сегодня туда будут направлены и уезжают сотрудники, специалисты, врачи- инфекционисты, эпидемиологи, ревматологи с целью проведения занятий непосредственно с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий в период инкубационного периода, — цитирует Краевого ТАСС.

Он подчеркнул, что эвакуировать будут не только граждан РФ, но и стран СНГ и Украины.

Число заболевших коронавирусом нового типа превысило 20 тысяч, а число жертв достигло 425 человек. Ещё у более чем 23 тысяч человек подозревают инфицирование вирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах по эвакуации 133 граждан России из Китая. Операция будет проведена с помощью сил ВКС.