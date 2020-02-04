Минздрав РФ определил место для эвакуации российских граждан из Китая в связи с распространением коронавируса.
По словам замглавы министерства Сергея Краевого, во вторник, 4 февраля, туда отправятся специалисты для обучения медицинского персонала.
Сегодня туда будут направлены и уезжают сотрудники, специалисты, врачи- инфекционисты, эпидемиологи, ревматологи с целью проведения занятий непосредственно с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий в период инкубационного периода, — цитирует Краевого ТАСС.
Он подчеркнул, что эвакуировать будут не только граждан РФ, но и стран СНГ и Украины.
Число заболевших коронавирусом нового типа превысило 20 тысяч, а число жертв достигло 425 человек. Ещё у более чем 23 тысяч человек подозревают инфицирование вирусом.
Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о планах по эвакуации 133 граждан России из Китая. Операция будет проведена с помощью сил ВКС.
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