Минздрав объяснил, почему поднялись цены на градусники и ряд лекарств

https://static.news.ru/photo/99631356-36bc-11eb-aaf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В российских аптеках за последний месяц выросли цены на ртутные градусники и ряд лекарств. Минздрав объяснил причины таких изменений.

Обыкновенные ртутные термометры подорожали в среднем на 7,6% за ноябрь. Кроме того, поднялась стоимость «Бромгексина» (3,4%), «Линекса» (4,6%), аспирина (2,4%), «Амоксициллина» (2,1%). Стали стоить дороже поливитамины с макро- и микроэлементами, а также настойка пустырника — цены выросли на 2,6% и 1,9% соответственно.

Рост цен на ртутные термометры связан с повышенным спросом в условиях пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ и, видимо, с тем, что наиболее дешёвые ртутные градусники перестали выпускать ещё в прошлом году, — поясняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что в целом поднялась курсовая стоимость импортного сырья и готовых форм, поступающих из-за рубежа, что повлияло на ценообразование. Что касается роста стоимости градусников, его связывают с участием России в программе ВОЗ по отказу от производства приборов, которые содержат ртуть.

Помимо этого, пресс-служба ведомства обращает внимание на ещё один важный нюанс. К компетенции Минздрава не относится регулировка цен на препараты, которые не входят в список жизненно важных лекарств.

Как писал NEWS.ru, в России в целом подорожали необходимые для жизни вещи, цены на повседневные товары и продукты за год выросли на 14%. Из непродуктовых товаров в список вошли разные виды одежды, обувь, туалетная бумага, лекарства, бытовая химия и средства личной гигиены.