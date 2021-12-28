Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных при коронавирусе

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению беременных, рожениц и новорожденных при коронавирусе. В новую версию вошли несколько дополнений, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, при тяжёлой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, которая необходима для поддержания сатурации на уровне 95% и выше во время беременности. Это необходимо для адекватной доставки кислорода плоду. В послеродовом периоде сатурацию необходимо поддерживать на уровне 96% и выше, говорится в новых рекомендациях.

Для лечения беременных, рожениц с коронавирусом рекомендованы такие препараты, как сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб.

Что касается планирования беременности, то это можно делать через 28 дней после введения первой дозы вакцины, уточняет ТАСС.

На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Считается, что планирование беременности возможно уже через 28 дней после введения первого компонента вакцины, иначе говоря, в срок, когда формируется защитный иммунитет против коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что данных о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодня нет. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама инфекция может негативно отразиться на мужском и женском организмах.

Ранее главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков заявил, что в регионе чаще стали заражаться коронавирусом новорожденные и их матери. Он добавил, что вакцинироваться можно с 13–16-й недели беременности, несмотря на официальную рекомендацию — с 22-й недели.