Минздрав: нарушение масочного режима затянет карантин

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Детское отделение Вологодской областной психиатрической больницы закрыли на карантин. Это связано с тем, что у семерых юных пациентов и троих сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция, сообщили в региональном оперативном штабе.

Там уточнили, что девять человек переведены в моногоспиталь города Череповца, ещё один ребёнок, с бессимптомной инфекцией, получает лечение амбулаторно. У двух детей заболевание протекает в состоянии средней степени тяжести, у...