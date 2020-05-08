Минздрав: нарушение масочного режима затянет карантин

Замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов прокомментировал введение масочного режима. По его словам, при нарушении этих правил карантин затянется.
Кроме того, могут потребоваться новые ограничительные меры,
Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъёму новой волны эпидемии, — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что маску необходимо надевать в любых общественных местах, включая магазины и общественный транспорт.
Ранее, как писал NEWS.ru, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 12 мая без масок и перчаток можно будет находиться только у себя дома и в отдельном рабочем кабинете, где нет других сотрудников.
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