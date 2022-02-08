Минздрав исключил приостановку из-за пандемии плановой помощи детям

Дети, а также пациенты с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями получат в медицинских учреждениях России плановую помощь, несмотря на пандемию коронавируса. Не останутся без внимания и пациенты на гемодиализе, сообщает Минздрав.

Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объёме — этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России, — отмечается в сообщении ведомства.

Также из-за пандемии не будут вводиться ограничения на выдачу льготных лекарств и направлений на высокотехнологичную медпомощь и санаторно-курортное лечение.

Ведомство выступило с разъяснениями после того, как 4 февраля правительство разрешило главам регионов временно приостанавливать плановую амбулаторную помощь из-за COVID-19. Речь шла о профосмотрах и всех видах диспансеризации.

Ранее стало известно, что в России может вырасти число запущенных онкозаболеваний и смертность от рака из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга в связи с пандемией коронавируса. Такой прогноз сделал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он подчеркнул: чем раньше выявлено онкозаболевание, тем успешнее его лечение. Эксперт пояснил, что с 2017 года благодаря улучшению диагностики и скрининга ежегодно увеличивалось число выявлений злокачественных новообразований.