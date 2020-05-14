Минздрав Дагестана проверят из-за недостаточного тестирования населения

https://static.news.ru/photo/738a196c-72eb-11ea-a5c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Территориальное управление Росздравнадзора по Дагестану проведёт проверку Минздрава республики в связи с недостаточным тестированием населения, дефицитом тест-систем на коронавирус, длительными сроками ожидания КТ-исследований, результатов тестов и другими нарушениями в работе.

Сообщение об этом появилось на сайте Росздравнадзора. Согласно ему, специалисты ведомства в период с 7 по 8 мая проанализировали деятельность регионального министерства здравоохранения.

По результатам анализа полученной информации центральным аппаратом Росздравнадзора поручено территориальному органу Росздравнадзора по Республике Дагестан организовать и провести проверку Минздрава Республики Дагестан, — говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре отметили, что медорганизации в республике, перепрофилированные для лечения пациентов с внебольничными пневмониями, осуществляют работу не на должном уровне. Кроме того, они недостаточно обеспечены необходимыми лекарствами и средствами защиты, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Дагестана сообщили о планах продлить режим самоизоляции. В регионе не видят причин для послабления мер.