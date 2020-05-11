В Дагестане намерены продлить режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/15d6dc36-93c2-11ea-848b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mkala.ru

Власти Дагестана сообщили о планах продлить режим самоизоляции. В регионе не видят причин для послабления мер.

По части нашей дальнейшей жизни — она не меняется, те ограничения и требования, которые в последнее время соблюдались, дали результат. Мы ещё не добились улучшения, но мы уже видим стабилизацию. Сегодня у нас прошёл оперативный штаб и наш главный врач Роспотребнадзора внес мне представление о том, что нельзя отменять этот режим. Пока у нас нет для этого оснований, слишком велика угроза дальнейшего осложнения ситуации и дополнительных потерь, — цитирует сообщение властей РИА Новости.

В республике попросили с пониманием отнестись к ситуации, а также следовать тому порядку, который был установлен ранее. Режим ограничений будет ослаблен только в случае улучшения ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве скончались ещё 55 человек с коронавирусом.