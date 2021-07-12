Минюст включил «Важных иноагентов» в реестр СМИ-иноагентов

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Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов ООО «Важные иноагенты», созданное сотрудниками «Важных историй», внесённых ранее в этот список. Распоряжение ведомства, как говорится на официальном сайте, было выпущено 27 сентября.

В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты», — говорится в сообщении.

В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении создателями ООО требований закона, которым предусмотрено повышение прозрачности деятельности таких организаций. Согласно законодательству РФ, граждане, включённые в реестр иноагентов, имеют право создавать сообщения и материалы, однако они обязательно должны маркироваться.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась на тему закона об иностранных агентах, затрагивающего многие российские СМИ. По её словам, его не отменят из-за риска давления Запада на СМИ и политику РФ.