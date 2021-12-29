Минюст признал Шендеровича и Толоконникову СМИ-иноагентами

Министерство Юстиции России расширило реестр СМИ-иноагентов, включив в него восьмерых оппозиционеров, сообщила пресс-служба ведомства 30 декабря. В список СМИ, исполняющих функции иностранных агентов, включены журналист Виктор Шендерович, активистки Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, журналистка Таисия Бекбулатова, Андрей Алексеев, Елена Владыкина и Иван Беляев.

Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти. Согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределённого круга лиц, получая при этом иностранное финансирование, — говорится в сообщении ведомства.

Толоконникова вместе с другой участницей группы Pussy Riot — Марией Алёхиной основала проект «Медиазона» (организация, исполняющая функции иностранного агента), которую Минюст накануне также включил в вышеуказанный реестр. Причиной ведомство назвало цитирование других иностранных агентов и получение дохода от Google-рекламы.

Согласно документам, «Медиазона» цитировала в девяти своих публикациях материалы других источников, включая такие СМИ, как «Медуза», «Радио Свобода», «Крым.Реалии», «Идель.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Настоящее время» (все перечисленные СМИ исполняют функции иностранного агента), а также лиц, включённых в этот реестр.

По состоянию на 30 декабря в реестре средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, на сайте Минюста числятся уже 111 физлиц и организаций.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство. По мнению журналистов, речь идёт об уничтожении негосударственных СМИ и давлении на отдельных журналистов, сведения которых ведомства уже почти не стремятся опровергать.