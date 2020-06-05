Минюст признал законность самоизоляции

https://static.news.ru/photo/3b2fb554-7467-11ea-89bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство юстиции завершило проверку ограничений, связанных с распространением коронавируса. В ведомстве считают принятые меры законными.

Решение касается всех регионов России, включая Москву. В Минюсте уверены, что решения были приняты органами власти в пределах их компетенций.

Они отвечают указанным в Конституции целям охраны здоровья и жизни граждан, а также соразмерны угрозе COVID-19, говорится на сайте министерства.

Рассматриваемые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации, — подчеркнули в Минюсте.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил федеральным министерствам и ведомствам проанализировать ограничения и запреты, которые вводили руководители регионов с начала эпидемии коронавируса в России. Ревизией займутся Минюст, Минздрав, Роспотребнадзор, а также правительство Москвы. При этом указы московского мэра Сергея Собянина также направят на проверку, писал NEWS.ru.