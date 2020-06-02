Мишустин поручил проверить соблюдение прав россиян во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/489efca4-84e3-11ea-a555-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным министерствам и ведомствам проанализировать ограничения и запреты, которые вводили руководители регионов с начала эпидемии коронавируса в России.

Проанализировать совместно <...> с экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов, принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан, — цитирует поручение Мишустина «Интерфакс».

По информацию издания, ревизией займутся Минюст, Минздрав, Роспотребнадзор, а также правительство Москвы. При этом указы московского мэра Сергея Собянина также направят на проверку.

Как писал NEWS.ru, требования по изоляции, дистанцированию, цифровые пропуска и другие меры противодействия эпидемии начали появляться в регионах России с конца марта. К июню многие субъекты РФ стали смягчать ограничения.