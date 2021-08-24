Минюст назвал основания для признания «Дождя» иноагентом

Минюст опубликовал информацию, на основании которой принималось решение о признании телеканала «Дождь» иностранным агентом. Сведения размещены на сайте ведомства.

В тексте говорится , что канал попал в реестр после получения документов от Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Первый сообщил, что телеканал каждый квартал самостоятельно отчитывается о получении финансирования от Еврокомиссии за освещение отношений между Россией и Евросоюзом. По информации второго, «Дождь» получает «опосредованное иностранное финансирование через российские фонды».

Кроме того, РКН выявил, что телеканал «систематически» распространяет информацию СМИ, которые власти признали иноагентами: «Радио Свобода», «Голос Америки» и их проектов, а также «Медузы» и VTimes (издание закрыто после получения статуса иноагента).

Накануне правозащитница представитель Минюста на встрече с членами СПЧ и СЖР разъяснил, что статус иноагента может получить журналист после оплаченного иностранной организацией пресс-тура, после международной конференции с проживанием за счёт организаторов, после победы в международном конкурсе, организаторы которого оплатили поездку за наградой, и даже после получения денежного подарка на день рождения от друзей или родственников. При этом власти не должны доказывать, что журналист ведёт политическую деятельность, — это правило распространяется только на НКО.

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. На следующий день москвичи вышли к зданию ФСБ на пикеты в поддержку журналистов.

Ранее бывшая ведущая «Дождя» Ксения Собчак в разговоре с NEWS.ru заявила, что признание телеканала иноагентом — это расправа над всеми свободными СМИ России. Другой бывший сотрудник «Дождя», Павел Лобков, уверен, что власти перед выборами в Государственную думу хотят лишить страну последних источников независимой информации.