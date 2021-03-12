Минюст: количество заключённых в России за 10 лет уменьшилось на 40%

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что за последние 10 лет в стране на 40% сократилось количество людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
По словам главы Минюста, этого результата удалось достичь за счёт гуманизации законодательства и расширения практики применения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Чуйченко на итоговой коллегии ФСИН также отметил, что в связи с уменьшением числа заключённых сократилось и количество исправительных учреждений — на 13% за 10 лет.
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Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что ведомство заключило договорённость с властями Красноярского края и администрацией Норильска об использовании труда заключённых для очистки арктических территорий от загрязнения, сообщал NEWS.ru.