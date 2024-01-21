Минтруд РФ захотел выплачивать пособия самозанятым пенсионерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан, сообщила газета «Известия». Уточняется, что это позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия. Законопроект находится на стадии межведомственного согласования.

Минтруд уже приготовил поправки в 29 статью федерального закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Благодаря им пенсии самозанятых будут индексироваться наравне с неработающими пенсионерами. Также они смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что правительством утвержден перечень сезонных работ, которые засчитываются как целый год стажа, однако не все сотрудники об этом знают. Среди них, отмечает он, торфяная и лесозаготовительная промышленность, молочная промышленность и другое.

До этого Чаплин рассказал, что с 1 января 2024 года в России будут проиндексированы страховые пенсии по старости. По его словам, повышение составит 7,5% и коснется только неработающих пенсионеров. Работающим же пенсионерам выплаты пересчитают с 1 августа.