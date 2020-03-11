https://static.news.ru/photo/221922de-6437-11ea-97f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядок оформления ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты .

Получать деньги с 1 июля будут семьи с доходами менее величины прожиточного минимума. Для этого семье будет достаточно подать лишь заявление в электронном виде. Весь пакет документов, в том числе сведения о доходах, будет получен с помощью межведомственного взаимодействия, разъяснили в пресс-служба Минтруда.

Граждане, у которых нет личного кабинета на портале Госуслуг, смогут подать заявление через МФЦ или органы социальной защиты.

В министерстве обратили внимание на то, что если в малообеспеченной семье несколько детей в возрасте от трёх до семи лет, то пособие будет назначено на каждого ребёнка. При этом ранее назначенные региональные выплаты будут сохранены.

Выплата устанавливается на год. Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года. Таким образом, семья, которая подаст заявление с 1 июля 2020 года, за первое полугодие получит всю сумму сразу, если на 1 января ребёнку уже исполнилось 3 года. Либо — с того месяца, когда у малыша был день рождения.

Размер пособия составит половину регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд намерен упростить получения средств технической реабилитации людям с инвалидностью. Это можно будет сделать по месту фактического пребывания.