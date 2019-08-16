https://static.news.ru/photo/c7f335ca-c02f-11e9-8dc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Министерство труда и социальной защиты РФ в четыре раза сократило перечень запрещённых для женщин профессий. С 2021 года представительницы прекрасной половины человечества могут работать водителями большегрузных поездов или боцманами на судне.

В старом перечне было 456 запрещённых профессий, а в обновлённом — всего 100.

Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдалённые последствия, — говорится в сообщении на сайте Минтруда.

Ведомство разрешило женщинам работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, за исключением строительной техники. Также им можно трудиться боцманами, шкиперами, матросами на судне, за исключением работ в машинном отделении.

Кроме того, для женщин стали доступны такие профессии, как машинист электропоезда и скоростных поездов. Они могут выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.

Действие перечня также не распространяется на женский труд в фармацевтической промышленности, медорганизациях, исследовательских лабораториях, организациях по оказанию бытовых услуг.

Ранее News.ru писал, что социологи назвали худшие профессии для женщин. Специалисты Австралийского бюро статистики выявили отрасли труда с самым большим разрывом в оплате труда между мужчинами и женщинами. В лидеры вышли медицина, строительство и сфера недвижимости. Самые низкие расхождения в оплате труда между полами — в сфере гостеприимства, производства и общественных услуг. Согласно австралийской статистике, женщины в последнее десятилетие зарабатывали стабильно на 11 процентов меньше мужчин.