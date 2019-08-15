https://static.news.ru/photo/77cea064-bf78-11e9-92bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин заявил, что в Министерстве труда хотят изменить правила охраны труда в медицинских учреждениях и аптеках. Таким образом в ведомстве планируют снизить профессиональные риски.

По его словам, эти работники могут контактировать с людьми, имеющими опасные заболевание, передаёт « Парламентская газета ». Кроме того, пациентами могут являться психически больные.

Сейчас в России ощущается дефицит кадров по определённым медицинским специальностям, отметил он.

И этот дефицит в значительной степени связан в том числе с тем, что в последние годы стали меньше оценивать профессиональные риски, с которыми сталкиваются отдельные медики, — подчеркнул эксперт.

Ранее News.ru писал, что глава Минтруда Максим Топилин утвердил новый перечень профессий, в которых запрещён труд женщин. В списке — сто пунктов, в прежнем было почти в 4,5 раза больше.