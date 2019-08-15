Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин заявил, что в Министерстве труда хотят изменить правила охраны труда в медицинских учреждениях и аптеках. Таким образом в ведомстве планируют снизить профессиональные риски.
По его словам, эти работники могут контактировать с людьми, имеющими опасные заболевание, передаёт «
Сейчас в России ощущается дефицит кадров по определённым медицинским специальностям, отметил он.
И этот дефицит в значительной степени связан в том числе с тем, что в последние годы стали меньше оценивать профессиональные риски, с которыми сталкиваются отдельные медики, — подчеркнул эксперт.
Ранее News.ru писал, что глава Минтруда Максим Топилин утвердил новый перечень профессий, в которых запрещён труд женщин. В списке — сто пунктов, в прежнем было почти в 4,5 раза больше.