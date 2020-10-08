Минтруд гарантировал пожилым россиянам защиту от необоснованного увольнения

Министерство труда и социальной защиты РФ напомнило об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста.
Как
Государство гарантирует россиянам в возрасте социальную поддержку, для них действует специальные условия и сроки выплат пособий по безработице. Будущим пенсионерам, решившимся на профессиональную переподготовку, выплатят стипендию.
В Минтруде также отмечают, что предпенсионный статус можно подтвердить справкой, которую выдают в Пенсионном фонде, или ответом ПФР на запрос службы занятости. Если пожилой россиянин проходит диспансеризацию, то у него есть право на освобождение от работы на два дня в год, при этом заработок сохраняется в полном объёме.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в ближайшее время будет принято решение по индексации пенсий работающим пенсионерам, писал NEWS.ru.
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