Минтруд гарантировал пожилым россиянам защиту от необоснованного увольнения

https://static.news.ru/photo/17731cd2-0959-11eb-b890-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Министерство труда и социальной защиты РФ напомнило об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста.

Как передаёт телеканал «360», Минтруд указывает, что даже если трудовой договор был расторгнут по инициативе сотрудника, работодателя накажут, если удастся доказать, что подать заявление пожилого человека вынудили из-за возраста.

Государство гарантирует россиянам в возрасте социальную поддержку, для них действует специальные условия и сроки выплат пособий по безработице. Будущим пенсионерам, решившимся на профессиональную переподготовку, выплатят стипендию.

В Минтруде также отмечают, что предпенсионный статус можно подтвердить справкой, которую выдают в Пенсионном фонде, или ответом ПФР на запрос службы занятости. Если пожилой россиянин проходит диспансеризацию, то у него есть право на освобождение от работы на два дня в год, при этом заработок сохраняется в полном объёме.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в ближайшее время будет принято решение по индексации пенсий работающим пенсионерам, писал NEWS.ru.