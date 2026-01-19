«Разные цифры»: в Минтрансе высказались о компенсациях из-за плана «Ковер»

Министерство транспорта РФ не рассматривает вопрос компенсации ущерба авиакомпаниям, связанного с введением плана «Ковер» в аэропортах, сообщил ТАСС глава ведомства Андрей Никитин. Министерство сосредоточено на других мерах поддержки отрасли и пассажиров.

Глава Минтранса отметил, что в публичном поле звучат разные оценки возможного ущерба для перевозчиков, однако финансовая компенсация не является приоритетом ведомства. По словам Никитина, ограничения в работе аэропортов стали восприниматься спокойнее, чем раньше. Он предложил рассматривать закрытие воздушных гаваней как вынужденную, но регулярную процедуру и сосредоточиться на снижении неудобств для пассажиров.

Называются разные цифры. Мы не ставим вопрос о компенсации ущерба, но стараемся поддерживать компании с точки зрения других приоритетов, — сказал министр.

Министр также поблагодарил руководство аэропортов, Росавиацию и авиакомпании за выстроенное взаимодействие. Он отметил, что авиационная отрасль наладила координацию с железными дорогами, в том числе за счет назначения дополнительных поездов. При этом Никитин признал, что пассажирам задержанных рейсов по-прежнему приходится сталкиваться с трудностями, однако ведомство предпринимает меры для смягчения ситуации.

Ранее Никитин сообщал, что в этом году в России пройдут эксперименты по внедрению биометрической идентификации при посадке на самолеты и поезда. На авиационном транспорте технологию планируют протестировать в московском Шереметьево и петербургском Пулково, а в железнодорожном сегменте пилотным регионом для внедрения системы может стать Москва.