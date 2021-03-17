Минтранс попросили отменить плату за выбор места в самолёте

https://static.news.ru/photo/877eecee-1fc1-11eb-b86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров с просьбой запретить авиакомпаниям взимать обязательную плату за выбор места в самолёте во время онлайн-регистрации на рейс.

В России стала очень популярной практика онлайн-регистрации без возможности выбора места бесплатно. Многие российские перевозчики вынуждают пассажиров стоять в очередях на регистрацию в аэропорту, чтобы не платить за место.

Эксперты считают, что навязывание платной услуги ущемляет права потребителей и противоречит российскому законодательству.

Однако представители авиакомпаний считают инициативу возмутительной, ведь компании работают в условиях рынка и являются частными организациями.

Нецелесообразно загонять авиакомпании в законодательные рамки в этой плоскости, так как и аэропорт, и перевозчики являются коммерческими структурами и работают в условиях рынка, — заявил представитель «Нордавиа» (бренд Smartavia).

Представитель Минтранса сообщил «Известиям», что обращение Общероссийского объединения пассажиров поступило в ведомство.

При этом ранее «Аэрофлот» направил в Минтранс предложение о введении платы за регистрацию на рейс даже в аэропортах, писали СМИ. До этого его рассмотрела Росавиация. Ведомство считает, что введение подобной услуги ведёт к социально негативным рискам. Её появление ограничит право пассажира на перелёт, добавили эксперты, потому что обяжет людей иметь гаджеты для онлайн-регистрации, чтобы реализовать своё право на перелёт.

Позднее представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что компания не рассматривает инициативу исключения из тарифа за авиаперелёт стоимости регистрации в аэропорту.