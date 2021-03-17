Минтранс попросили отменить плату за выбор места в самолёте

В Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров с просьбой запретить авиакомпаниям взимать обязательную плату за выбор места в самолёте во время онлайн-регистрации на рейс.
В России стала очень популярной практика онлайн-регистрации без возможности выбора места бесплатно. Многие российские перевозчики вынуждают пассажиров стоять в очередях на регистрацию в аэропорту, чтобы не платить за место.
Эксперты считают, что навязывание платной услуги ущемляет права потребителей и противоречит российскому законодательству.
Однако представители авиакомпаний считают инициативу возмутительной, ведь компании работают в условиях рынка и являются частными организациями.
Нецелесообразно загонять авиакомпании в законодательные рамки в этой плоскости, так как и аэропорт, и перевозчики являются коммерческими структурами и работают в условиях рынка, — заявил представитель «Нордавиа» (бренд Smartavia).
Представитель Минтранса
При этом ранее «Аэрофлот» направил в Минтранс предложение о введении платы за регистрацию на рейс даже в аэропортах, писали СМИ. До этого его рассмотрела Росавиация. Ведомство считает, что введение подобной услуги ведёт к социально негативным рискам. Её появление ограничит право пассажира на перелёт, добавили эксперты, потому что обяжет людей иметь гаджеты для онлайн-регистрации, чтобы реализовать своё право на перелёт.
Позднее представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что компания не рассматривает инициативу исключения из тарифа за авиаперелёт стоимости регистрации в аэропорту.