Минтранс объяснил необходимость контроля средней скорости на дороге Минтранс: штрафы за превышение средней скорости позволят снизить аварийность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение штрафов за превышение средней скорости нужно для снижения аварийности на протяженных участках автодорог, заявили NEWS.ru в Минтрансе. Так в ведомстве прокомментировали предложенную ими инициативу, которая вызвала споры в экспертных кругах.

По данным Минтранса, превышение скорости — это наиболее частое нарушение ПДД. И существующая практика фиксации мгновенной скорости и штрафов за превышение установленных норм не позволяет исключить правонарушения на дорогах.

В связи с этим Минтранс России считает необходимым обеспечить возможность контроля превышения средней скорости движения транспортных средств, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что средняя скорость движения — это значение, равное отношению длины участка дороги ко времени, затраченному на его преодоление. По мнению инициаторов, контроль средней скорости будет стимулировать автомобилистов соблюдать установленный на трассах скоростной режим.

Помимо этого, новая мера, по утверждению Минтранса, позволит в дальнейшем, при ее детальной проработке, «закрепить в КоАП ответственность за превышение средней скорости, конкретизировать процессуальную часть (определение места, даты и времени правонарушения), а также уточнить требования к размещению камер».

Практика контроля средней скорости движения уже существовала в России, ее отменили два года назад по целому ряду причин. Доработать меру предлагал вице-премьер Марат Хуснуллин. Дискуссии по этой теме велись и в Госдуме. Представители некоторых регионов, например, Московской, Смоленской областей, Татарстана, убеждали вернуть такой контроль в практику: по их мнению это поможет снизить аварийность. 3 августа стало известно, что Минтранс вновь собирается ввести эту норму.