В Госдуме предложили вернуть штрафы за среднюю скорость Autonews.ru: в Госдуме предложили вернуть штрафы за среднюю скорость на отдельных участках

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Представители профильных министерств на встрече в Госдуме предложили вернуть штрафы за среднюю скорость на некоторых участках дорог, пишет Autonews.ru. За инициативу проголосовали правительство Москвы и Минтранс России.

Представитель столичного правительства Владимир Карпов пояснил, что подобный контроль необходим в тоннелях, на эстакадах, около больниц и детских учреждений, а также в тех местах, где нужно исключить возможность разгона и торможения перед камерами. По его мнению, у водителей не должно быть возможности съехать с контролируемого отрезка.

Замдиректора департамента дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов в качестве аргумента за возврат штрафов заявил, что альтернативные методы борьбы с авариями исчерпаны.

Ранее автоюрист Георгий Холманский рассказал, что у водителей есть шанс оспорить штраф за проезд на желтый сигнал светофора. По его словам, административной ответственности наступать не должно, если маневр был начат или закончен на желтый, предшествующий зеленому. Он добавил, что при обжаловании штрафа водитель может предоставить запись с видеорегистратора, на которой такой маневр зафиксирован.

Ранее в ГИБДД Москвы назвали самые частые нарушения ПДД, допускаемые столичными таксистами. В их числе неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда и правил перестроения, превышение скорости, а также управление автомобилем при наличии поломок, запрещающих дорожное движение.