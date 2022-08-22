В Москве назвали самые частые причины аварий с участием таксистов Госавтоинспекция Москвы: ДПС пресекла 265 тысяч нарушений ПДД водителями такси за семь месяцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие семь месяцев сотрудники ДПС пресекли 265 тысяч нарушений со стороны водителей такси в Москве, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. В список самых частых причин дорожных аварий попал неправильный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда. Помимо этого, таксисты часто нарушают правила перестроения, завышают скорость и не пропускают пешеходов.

По итогам семи месяцев текущего года сотрудники ДПС пресекли 265 тысяч нарушений, допущенных водителями такси, — сказано в сообщении.

Среди самых частых нарушений также встречается управление автомобилем при наличии поломок, запрещающих дорожное движение. Кроме того, многие таксисты водят машину без соответствующих документов, предусмотренных ПДД, не проходят техосмотр и садятся за руль в нетрезвом виде.

Управлением столичной Госавтоинспекции составлен социальный портрет типичного таксиста-нарушителя: в большинстве случаев это мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, — уточняет Госавтоинспекция Москвы.

В июне председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова сообщила о рассмотрении законопроекта о выплате денежной компенсации в случае, если человек попал в аварию во время поездки с водителем такси. Она добавила, что в случае ДТП участвовать в «разборках» будет не только оказывающий услугу таксопарк, но и служба вызова такси, приславшая автомобиль на заказ. Член Общественной палаты Илья Зотов в свою очередь предложил более четко прописать в законе ответственность самозанятых водителей.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает лицам с судимостью по некоторым статьям работать водителями такси и общественного транспорта. Речь идет о людях, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против мира и безопасности человечества.