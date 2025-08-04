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04 августа 2025 в 11:40

Минтай запеченный — диетический ужин мечты, овощи и специи для кайфа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченный минтай — это простой, полезный и вкусный вариант ужина, особенно в жаркое лето. Эта нежирная рыба богата витаминами и минералами, а в сочетании со свежими овощами и минимумом масла получается легким и аппетитным блюдом.

Ингредиенты

  • Минтай — 600 г
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Паприка, сушеные травы — по 1 ч. л.
  • Кабачки — 350 г
  • Помидоры — 200 г
  • Болгарский перец — 170 г
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Очистите минтай, сделайте поперечные надрезы с обеих сторон. В миске смешайте томатную пасту, сметану, соль, перец, паприку и травы. Обмажьте рыбу получившимся соусом.
  2. Нарежьте овощи крупными кусками, чеснок оставьте целыми зубчиками.
  3. На противень, покрытый пекарской бумагой, выложите минтай, а вокруг разместите овощи.
  4. Полейте растительным маслом, добавьте специи по вкусу. Запекайте при 200 градусах около 25 минут.
  5. Готовое блюдо сбрызните лимонным соком и украсьте свежим укропом.

Минтай, приготовленный по этому рецепту, получается сочным и ароматным, а овощи придают блюду свежесть и легкую сладость. Идеальный ужин для тех, кто следит за здоровьем и любит вкусно поесть.

Ранее сообщалось, что если вы любительница поспать лишние 10 минут, то этот рецепт создан специально для вас! Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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