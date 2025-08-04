Минтай запеченный — диетический ужин мечты, овощи и специи для кайфа

Запеченный минтай — это простой, полезный и вкусный вариант ужина, особенно в жаркое лето. Эта нежирная рыба богата витаминами и минералами, а в сочетании со свежими овощами и минимумом масла получается легким и аппетитным блюдом.

Ингредиенты

Минтай — 600 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Паприка, сушеные травы — по 1 ч. л.

Кабачки — 350 г

Помидоры — 200 г

Болгарский перец — 170 г

Чеснок — 6 зубчиков

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Очистите минтай, сделайте поперечные надрезы с обеих сторон. В миске смешайте томатную пасту, сметану, соль, перец, паприку и травы. Обмажьте рыбу получившимся соусом. Нарежьте овощи крупными кусками, чеснок оставьте целыми зубчиками. На противень, покрытый пекарской бумагой, выложите минтай, а вокруг разместите овощи. Полейте растительным маслом, добавьте специи по вкусу. Запекайте при 200 градусах около 25 минут. Готовое блюдо сбрызните лимонным соком и украсьте свежим укропом.

Минтай, приготовленный по этому рецепту, получается сочным и ароматным, а овощи придают блюду свежесть и легкую сладость. Идеальный ужин для тех, кто следит за здоровьем и любит вкусно поесть.

Ранее сообщалось, что если вы любительница поспать лишние 10 минут, то этот рецепт создан специально для вас! Я его усовершенствовала за годы утренней спешки и теперь могу с уверенностью сказать: это идеальный завтрак, когда каждая минута на счету.