Минтай надоел? Добавляю один копеечный ингредиент — рыба раскрывается по-новому

Тушу кусочки минтая на подушке из лука и моркови в сливочно-горчичном соусе — получается сытный ужин, который готовится быстрее, чем сварятся макароны. Французская горчица не перебивает вкус рыбы, а делает его более интересным и многогранным. Идеально с рисом или картошкой.

Ингредиенты

Филе минтая — 800 г, лук репчатый — 1-2 шт., морковь — 1 крупная, сметана — 150 г, мука — 1 ст. л., французская горчица в зернах — 1 ст. л., вода — 200 мл, сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала нарезаю лук полукольцами, тру морковь на крупной терке и обжариваю овощи на растительном масле до мягкости. Тем временем режу филе минтая порционными кусками и выкладываю их прямо поверх овощей.

Соединяю сметану, муку, французскую горчицу, соль, сахар и перец, затем постепенно вливаю воду, все время размешивая, чтобы не было комочков.

Заливаю этой смесью рыбу с овощами, накрываю крышкой и тушу на маленьком огне 15–20 минут. Если соус кажется густым, в процессе можно добавить немного горячей воды.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Ложка французской горчицы превратила скучный минтай в ресторанное блюдо — рыба получилась нежной, сочной, а зернышки приятно лопаются на языке. Соус загустел идеально, обволакивая каждый кусочек. Советую подавать с картофельным пюре, чтобы собрать всю подливку до капли.