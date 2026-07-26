Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 11:44

Минтай надоел? Добавляю один копеечный ингредиент — рыба раскрывается по-новому

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тушу кусочки минтая на подушке из лука и моркови в сливочно-горчичном соусе — получается сытный ужин, который готовится быстрее, чем сварятся макароны. Французская горчица не перебивает вкус рыбы, а делает его более интересным и многогранным. Идеально с рисом или картошкой.

Ингредиенты

Филе минтая — 800 г, лук репчатый — 1-2 шт., морковь — 1 крупная, сметана — 150 г, мука — 1 ст. л., французская горчица в зернах — 1 ст. л., вода — 200 мл, сахар — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала нарезаю лук полукольцами, тру морковь на крупной терке и обжариваю овощи на растительном масле до мягкости. Тем временем режу филе минтая порционными кусками и выкладываю их прямо поверх овощей.

Соединяю сметану, муку, французскую горчицу, соль, сахар и перец, затем постепенно вливаю воду, все время размешивая, чтобы не было комочков.

Заливаю этой смесью рыбу с овощами, накрываю крышкой и тушу на маленьком огне 15–20 минут. Если соус кажется густым, в процессе можно добавить немного горячей воды.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Ложка французской горчицы превратила скучный минтай в ресторанное блюдо — рыба получилась нежной, сочной, а зернышки приятно лопаются на языке. Соус загустел идеально, обволакивая каждый кусочек. Советую подавать с картофельным пюре, чтобы собрать всю подливку до капли.

Проверено редакцией
Читайте также
«Мы помогли людям»: Вован и Лексус рассказали, за что получили Орден Дружбы
Общество
«Мы помогли людям»: Вован и Лексус рассказали, за что получили Орден Дружбы
Первый безэкипажный корабль для охоты на подлодки построят в России
Общество
Первый безэкипажный корабль для охоты на подлодки построят в России
Вместо котлет — фрикадельки в густой подливе: беру куриный фарш, грибы и сливки, получаются нежными, и соус хочется вымакать до капли
Общество
Вместо котлет — фрикадельки в густой подливе: беру куриный фарш, грибы и сливки, получаются нежными, и соус хочется вымакать до капли
Вместо надоевших кабачковых оладий готовлю рулет: быстрый корж на весь противень и сочная начинка
Общество
Вместо надоевших кабачковых оладий готовлю рулет: быстрый корж на весь противень и сочная начинка
Лаваш, крабовые палочки да морковь: рулет собирается за 7 минут — только сварить яйца
Общество
Лаваш, крабовые палочки да морковь: рулет собирается за 7 минут — только сварить яйца
Общество
рецепты
еда
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские силы ударили по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ
ДНР стала еще на шаг ближе к полному освобождению от ВСУ
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте
Песков раскрыл, какой связью для звонков пользуется Путин
Раскрыта роль российских подлодок в СВО
Бензин Евро-3 и Евро-5: чем они отличаются и какой нужен современному авто
Пожары в Киеве, массовое истребление АЗС: удары по Украине 26 июля
Россиянка украла крупную сумму денег у отца для оплаты магических услуг
Обстановка в Крыму 26 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Политолог ответил, возможен ли военный ответ Украине за удар по судну Ирана
«Такие корабли России нужны»: главком ВМФ рассказал о новом судне
Песков назвал особенности отпусков работников Кремля
«Терроризм»: главком ВМФ рассказал, куда бьют морские дроны ВСУ
Песков раскрыл подробности общения Путина с Орбаном
В Конго обнаружили новый вид обезьян с оранжевыми губами
На Эльбрусе вдвое усилили группировку спасателей для поиска альпинистов
Пьяный лихач влетел на огромной скорости в карету скорой помощи
Массовое ДТП парализовало движение на МКАД
Звезда фильма «Ла-Ла Ленд» появится в киновселенной Marvel
«Мы помогли людям»: Вован и Лексус рассказали, за что получили орден Дружбы
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.