Минстрой предложил лишить россиян права выбирать УК

В Торгово-промышленной палате РФ заявили, что граждане могут лишиться права выбирать управляющую компанию. По словам экспертов, это полномочие передадут региональным операторам по управлению жильём. При этом деньги на возмещение ущерба в случае аварий будут собирать с жильцов дома. Об этом пишут «Известия».

В рамках «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года» планируется создание региональных операторов по управлению жильём. Новый орган, согласно стратегии, гарантирует возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. При этом механизм возмещения прописан таким образом, что фактически это означает, что жильцы будут сами оплачивать последствия этих нарушений.

В данной ситуации не совсем понятно, как быть жильцам домов, которые имеют ряд нарушений из-за бездействия управляющих компаний. Эксперты отмечают, что в существующей модели передача полномочий государственному органу не совсем уместна, так как жилищный фонд на сегодняшний день на 92% частный.

Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила, что в 2021 году на 14% вырос средний ежемесячный платёж по ипотеке — до 18,8 тыс. рублей. При этом средняя сумма кредитов достигла 2,9 млн рублей, что на 16% больше годом ранее.