В Минпросвещения назвали преимущество вакцинации учителей одними из первых

https://static.news.ru/photo/bb07466a-34bb-11eb-9351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация учителей от коронавирусной инфекции в числе первых позволит сохранить очный формат обучения в школах. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Работа по вакцинации от коронавируса — важная мера защиты здоровья, которая способна помочь системе образования сохранить приоритетный для нас очный формат обучения, — сообщил глава ведомства в интервью Telegram-каналу Минпросвещения «Большая перемена».

По словам чиновника, учителя в условиях пандемии коронавируса находятся в зоне риска, поэтому важно, чтобы они одними из первых в стране получили прививку. При этом Кравцов подчеркнул, что вакцинация педагогов должна носить добровольный характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Такое заявление политик сделал в ходе открытия многофункциональных медцентров Минобороны. Он отметил, что в настоящий момент в стране произведено около 2 млн доз препарата «Спутник V».

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона». Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.