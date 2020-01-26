https://static.news.ru/photo/43a976d4-401e-11ea-99d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Проект порядка перевода учеников школ на семейное образование разработало Министерство просвещения России. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

В проекте установлен перечень необходимых документов, которые нужно предоставить в школу, и алгоритм действий для тех, кто намерен обучаться дома.

В документе указано, что решение о переходе на семейное обучение могут принять родители или законные представители школьника, но только с его согласия. Ученик также должен будет пройти психолога и педагогическою комиссию, которая и даст рекомендации относительно домашнего обучения.

Семейное образование и самообразование осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях, — добавляется в проекте.

Таким образом у школьника сохранятся все права на получение аттестата о среднем образовании и поступление в вуз. Кроме того, за школьником остаётся право в любой момент вернуться в школу и продолжить учиться в компании одноклассников.

Семейное обучение — одна из официально разрешённых в России форм получения среднего образования вне школы. Ребёнок грызёт гранит науки дома, но при этом ежегодно проходит в школе, к которой он прикреплён, аттестации по основным предметам. Число хоумскулеров неуклонно растёт. В плюсах и минусах этого формата разбирался News.ru.