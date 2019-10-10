Семейное обучение — одна из официально разрешённых в России форм получения среднего образования вне школы. Ребёнок грызёт гранит науки дома, но при этом ежегодно проходит в школе, к которой он прикреплён, аттестации по основным предметам. Число хоумскулеров неуклонно растёт. В плюсах и минусах этого формата разбирался News.ru.

Существует ещё надомное и дистанционное обучение — для тех детей, что не ходят в школу по медицинским показаниям. Ребёнок в этом случае остаётся учеником конкретной школы и осваивает программу этой школы с педагогами этого же учебного заведения, но удалённо. В рамках семейного образования (обучения вне образовательной организации) дети не привязаны к школьной программе, но обязаны освоить годовой курс.

В России, по разным оценкам, число детей, родители которых выбрали именно такой формат, в 2018 году составляло примерно 0,11% от общего количества школяров — в абсолютных цифрах это примерно 20 тыс. человек. В 2019 году не сели за школьные парты, предпочитая обучаться дома, уже 100 тыс. учеников, пишет «Московский комсомолец».

Достоинства и изъяны

Немного о достоинствах. Переход на семейное обучение сулит индивидуальный подход: программа обучения учитывает и характер ребёнка, и темпы освоения материала, и его увлечения спортом или же какими-то другими занятиями. Скорректированный план обучения превращает учёбу в увлекательный процесс, избавляя от уравниловки и обязаловки, но при этом добавляя в жизнь школяра большие порции творчества. Конкретный пример: в школе педагог ориентируется на календарно-тематический план, где строго зафиксирована дата изучения той или иной темы. Например, программа по алгебре для средней школы в 7 классе рассчитана примерно на 102 урока. Но при индивидуальном подходе учитель может пройти этот материал с учеником средних математических способностей примерно за 40-50 уроков.

Эффективно тратится собственно учебное время: нет одноклассников, которым учитель обязан уделять внимание в течение урока; не теряется время на дорогу в школу и на школьные мероприятия, часто носящие сугубо формальный характер.

Собственные успехи измеряются не оценками в дневнике, а формированием реальных знаний и умений. У ребёнка развиваются гибкость и нацеленность на результат.

К недостаткам такого формата многие родители относят совершенно иной уровень ответственности за обучение ребёнка. Когда ребёнок ходит в школу, родители делят ответственность пополам со школой, а вот если он дома, то всё, и плохое, и хорошее, лежит исключительно на родителях. Ещё один существенный недостаток: родителям часто не хватает знаний, организационных способностей и терпения, чтобы учить своих детей. Даже тем из них, кто сам по специальности педагог.

У меня была попытка перевести своих детей на семейное обучение. Тогда они учились в 5-м и 7-м классе. Но я не справилась и пришла к выводу: успех семейному обучению гарантирован лишь в двух случаях — либо у тебя суперорганизованный ребёнок, либо ты сам суперорганизатор учебного процесса. В нашем случае не было ни того, ни другого. Я убедилась в том, что, помимо организаторских способностей, нужны академические знания — прочитать учебник перед уроком часто бывает недостаточно. Кроме того, если ты берёшься обучать своих детей сам, ни о какой работе речь идти не может. Мы продержались два месяца, после чего вернулись в нашу школу. Евгения Протасова преподаватель английского языка

О некоторых особых психологических свойствах, необходимых для трансформации из родителя в домашнего учителя для своих детей, говорит и психолог Наталья Панфилова.

При семейном обучении у ребёнка часто не нарабатываются в должном количестве навыки так называемого произвольного внимания. Ему сложно переключиться с роли ребёнка на роль ученика. Зато дети часто очень быстро учатся «выманивать» родителя из образа учителя, применяя разные манипулятивные штучки. Родительская тревога за ребёнка очень быстро переключает его из роли учителя на роль родителя. Занятия затягиваются, становятся непродуктивными. Особая сложность возникает в общении с гиперактивными детьми — они способны довести родителей до полного исступления. В школе общей дисциплине подчиняться легче, потому что это делает большинство. Наталья Панфилова психолог-консультант центра «Счастливая семья»

Впрочем, семейное обучение не означает, что учить должны непременно папа или мама или же другие члены семьи. Можно приглашать гувернёров, репетиторов, домашних учителей. А можно обратиться в онлайн-школы.

Обучение онлайн

Действительно, все предметы из школьной программы, кроме разве что физкультуры, сегодня с успехом преподаются в Интернете.

Мы перешли на семейное обучение в шестом классе. Написали заявление в нашей прежней школе, после этого прикрепились к школе онлайн-обучения. Испытали огромное облегчение. У нас не было никаких проблем в обычной школе, но на тот момент мы профессионально занимались спортом, и не смогли по времени совместить учёбу в школе и занятия. Дочь занимается сама. Мне не надо контролировать процесс. Есть расписание уроков, составленное на год вперёд. Наша онлайн-школа присылает каждую неделю отчёт, какие уроки прослушаны онлайн, какие в записи, как обстоит дело с выполнением домашних заданий. Один раз в неделю приходит письмо — и больше мне, как родителю, не нужно коммуницировать со школой. Раз в год мы ходим на аттестацию. Наталья Фукс мама хоумскулера

Наталья Фукс, однако, отмечает, что семейное обучение подходит не всем детям. Особенно в варианте, когда преподавание идёт с экрана компьютера, — у ребёнка должна быть колоссальная способность к концентрации, чтобы не проигнорировать всё, что пытается донести до него преподаватель.

Сергей Лантюхов/News.ru

Камень преткновения — социализация

При обсуждении темы семейного обучения более всего споров возникает на тему социализации. Сторонники этого формата уверяют, что «домашние» дети получают прекрасную социализацию в кружках и спортивных секциях, а также просто во время общения со сверстниками во дворе. Часть родителей сомневается в положительном влиянии на ребёнка как коллектива ровесников, так и собственно учителей. И всё же подавляющее большинство экспертов, среди которых много профессиональных психологов, считают, что школа — репетиция взрослой жизни, где ученик встроен в социум, подчиняется определённым правилам, порядкам, и выбирает свою роль в социальной структуре. Школьную социализацию нельзя сопоставлять с тем, что имеется в кружках или секциях, и особенно она важна в период до 12-13 лет. А семейному обучению, каким бы талантливым ни был родитель, организовавший его, в какой-то момент ему наступает предел, считают психологи. И насколько просто будет снять сына или дочь с домашнего обучения и вписать такого ребёнка в коллектив в обычной школе — большой вопрос.

«Ужасные» школы и некачественное образование

Согласно статистическим данным, большинство родителей переводят детей на домашнее обучение, разочаровавшись в обучении в школе, — таких не менее 52% (данные исследований ВШЭ). В хорошую школу не попасть, в плохой обучение превращается в профанацию.

Школы сейчас ужасные. Попасть в хорошую сложнее, чем поступить в институт. На весь Санкт-Петербург всего десяток хороших школ, и конкурс туда составляет 50 человек на место. Остальные дети попадают в учебные заведения, больше похожие не на школу, а на детский сад с полной анархией, — считает Евгения Протасова.

Качественное обучение в школах — один из приоритетов государства в сфере образования. Это даёт надежду на то, что когда-нибудь школы перестанут быть «ужасными».

Сегодня созданы все условия для того, чтобы у детей была возможность получать качественное бесплатное образование. Все внешние системы оценки, которые вводятся, направлены на то, чтобы выявить проблемы в отдельных школах и предпринять какие-то меры по повышению квалификации педагогов, по работе с коллективом и так далее. Заложен переход на индивидуальные учебные планы, по факту — на индивидуальные образовательные траектории. Это будет способствовать тому, что каждый ребёнок сможет в том темпе, который ему по силам, с учётом его особенностей, освоить учебную программу к концу обучения. Максим Дулинов директор Федерального института развития образования РАНХиГС

Дулинов убеждён: вопрос качественного образования не решается только переводом ученика в условно сильную школу. Работает, в том числе, и внедрение новых технологий: теперь учителя обычных не элитных школ могут пользоваться наработками учителей сильных образовательных учреждений.

Финансовая сторона вопроса

Не всем известно, что семейное обучение бесплатным бывает только в случае, если ребёнка берутся учить домочадцы. Впрочем, оплату онлайн-школы можно отнести к умеренным тратам: в Москве это от 4 до 8 тыс. рублей в месяц, если речь идёт об освоении программы средней школы и отдельно 2,7 тыс. рублей в год за аттестацию; в Санкт-Петербурге школьные занятия по компьютеру обходятся в 13-15 тыс. рублей в год на одного ребёнка в 5-7 классе. Более затратны занятия с гувернёром или репетиторами — от 500 до 3000 рублей за час обучения. Справедливости ради следует сказать, что к услугам репетиров прибегают и родители обычных школьников.

Однако за семейное обучение уже сейчас в некоторых регионах можно получить денежную компенсацию (максимальная сумма компенсации практикуется в Омской области — до 113 тыс. рублей в год). Кроме того, Агентство стратегических инициатив предложило уже к началу 2021 года сделать получение субсидий для возмещения затрат на образование при семейном обучении повсеместным.

Будут ли введены такие субсидии и скажется ли это на интересе родителей и детей к семейному обучению — покажет время. В любом случае, большая часть родителей наверняка предпочтёт прислушаться к словам директора Федерального института развития образования, который считает, что «образовательный контент ребёнок получает из разных источников, а жить ему в дальнейшем в социуме, и роль школы в воспитании и социализации нельзя принижать».