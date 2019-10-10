Семейное обучение — одна из официально разрешённых в России форм получения среднего образования вне школы. Ребёнок грызёт гранит науки дома, но при этом ежегодно проходит в школе, к которой он прикреплён, аттестации по основным предметам. Число хоумскулеров неуклонно растёт. В плюсах и минусах этого формата разбирался News.ru.
Существует ещё надомное и дистанционное обучение — для тех детей, что не ходят в школу по медицинским показаниям. Ребёнок в этом случае остаётся учеником конкретной школы и осваивает программу этой школы с педагогами этого же учебного заведения, но удалённо. В рамках семейного образования (обучения вне образовательной организации) дети не привязаны к школьной программе, но обязаны освоить годовой курс.
В России, по разным оценкам, число детей, родители которых выбрали именно такой формат, в 2018 году составляло примерно 0,11% от общего количества школяров — в абсолютных цифрах это примерно 20 тыс. человек. В 2019 году не сели за школьные парты, предпочитая обучаться дома, уже 100 тыс. учеников,
Достоинства и изъяны
Немного о достоинствах. Переход на семейное обучение сулит индивидуальный подход: программа обучения учитывает и характер ребёнка, и темпы освоения материала, и его увлечения спортом или же какими-то другими занятиями. Скорректированный план обучения превращает учёбу в увлекательный процесс, избавляя от уравниловки и обязаловки, но при этом добавляя в жизнь школяра большие порции творчества. Конкретный пример: в школе педагог ориентируется на календарно-тематический план, где строго зафиксирована дата изучения той или иной темы. Например, программа по алгебре для средней школы в 7 классе рассчитана примерно на 102 урока. Но при индивидуальном подходе учитель может пройти этот материал с учеником средних математических способностей примерно за 40-50 уроков.
Эффективно тратится собственно учебное время: нет одноклассников, которым учитель обязан уделять внимание в течение урока; не теряется время на дорогу в школу и на школьные мероприятия, часто носящие сугубо формальный характер.
Собственные успехи измеряются не оценками в дневнике, а формированием реальных знаний и умений. У ребёнка развиваются гибкость и нацеленность на результат.
К недостаткам такого формата многие родители относят совершенно иной уровень ответственности за обучение ребёнка. Когда ребёнок ходит в школу, родители делят ответственность пополам со школой, а вот если он дома, то всё, и плохое, и хорошее, лежит исключительно на родителях. Ещё один существенный недостаток: родителям часто не хватает знаний, организационных способностей и терпения, чтобы учить своих детей. Даже тем из них, кто сам по специальности педагог.
О некоторых особых психологических свойствах, необходимых для трансформации из родителя в домашнего учителя для своих детей, говорит и психолог Наталья Панфилова.
Впрочем, семейное обучение не означает, что учить должны непременно папа или мама или же другие члены семьи. Можно приглашать гувернёров, репетиторов, домашних учителей. А можно обратиться в онлайн-школы.
Обучение онлайн
Действительно, все предметы из школьной программы, кроме разве что физкультуры, сегодня с успехом преподаются в Интернете.
Наталья Фукс, однако, отмечает, что семейное обучение подходит не всем детям. Особенно в варианте, когда преподавание идёт с экрана компьютера, — у ребёнка должна быть колоссальная способность к концентрации, чтобы не проигнорировать всё, что пытается донести до него преподаватель.
Камень преткновения — социализация
При обсуждении темы семейного обучения более всего споров возникает на тему социализации. Сторонники этого формата уверяют, что «домашние» дети получают прекрасную социализацию в кружках и спортивных секциях, а также просто во время общения со сверстниками во дворе. Часть родителей сомневается в положительном влиянии на ребёнка как коллектива ровесников, так и собственно учителей. И всё же подавляющее большинство экспертов, среди которых много профессиональных психологов, считают, что школа — репетиция взрослой жизни, где ученик встроен в социум, подчиняется определённым правилам, порядкам, и выбирает свою роль в социальной структуре. Школьную социализацию нельзя сопоставлять с тем, что имеется в кружках или секциях, и особенно она важна в период до 12-13 лет. А семейному обучению, каким бы талантливым ни был родитель, организовавший его, в какой-то момент ему наступает предел, считают психологи. И насколько просто будет снять сына или дочь с домашнего обучения и вписать такого ребёнка в коллектив в обычной школе — большой вопрос.
«Ужасные» школы и некачественное образование
Согласно статистическим данным, большинство родителей переводят детей на домашнее обучение, разочаровавшись в обучении в школе, — таких не менее 52% (данные исследований ВШЭ). В хорошую школу не попасть, в плохой обучение превращается в профанацию.
Школы сейчас ужасные. Попасть в хорошую сложнее, чем поступить в институт. На весь Санкт-Петербург всего десяток хороших школ, и конкурс туда составляет 50 человек на место. Остальные дети попадают в учебные заведения, больше похожие не на школу, а на детский сад с полной анархией, — считает Евгения Протасова.
Качественное обучение в школах — один из приоритетов государства в сфере образования. Это даёт надежду на то, что когда-нибудь школы перестанут быть «ужасными».
Дулинов убеждён: вопрос качественного образования не решается только переводом ученика в условно сильную школу. Работает, в том числе, и внедрение новых технологий: теперь учителя обычных не элитных школ могут пользоваться наработками учителей сильных образовательных учреждений.
Финансовая сторона вопроса
Не всем известно, что семейное обучение бесплатным бывает только в случае, если ребёнка берутся учить домочадцы. Впрочем, оплату онлайн-школы можно отнести к умеренным тратам: в Москве это от 4 до 8 тыс. рублей в месяц, если речь идёт об освоении программы средней школы и отдельно 2,7 тыс. рублей в год за аттестацию; в Санкт-Петербурге школьные занятия по компьютеру обходятся в 13-15 тыс. рублей в год на одного ребёнка в 5-7 классе. Более затратны занятия с гувернёром или репетиторами — от 500 до 3000 рублей за час обучения. Справедливости ради следует сказать, что к услугам репетиров прибегают и родители обычных школьников.
Однако за семейное обучение уже сейчас в некоторых регионах можно получить денежную компенсацию (максимальная сумма компенсации практикуется в Омской области — до 113 тыс. рублей в год). Кроме того, Агентство стратегических инициатив предложило уже к началу 2021 года сделать получение субсидий для возмещения затрат на образование при семейном обучении повсеместным.
Будут ли введены такие субсидии и скажется ли это на интересе родителей и детей к семейному обучению — покажет время. В любом случае, большая часть родителей наверняка предпочтёт прислушаться к словам директора Федерального института развития образования, который считает, что «образовательный контент ребёнок получает из разных источников, а жить ему в дальнейшем в социуме, и роль школы в воспитании и социализации нельзя принижать».
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