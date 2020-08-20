Минпросвещения не собирается заменять очные занятия в школах на «удалёнку»

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-шоу «Соловьёв LIVE» рассказал, что, по его мнению, могло случиться с Алексеем Навальным в самолёте.

В настоящее время оппозиционный политик и блогер находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи в Омске. Он в коме, подключен к аппарату ИВЛ. По одной из имеющихся версий, политику подмешали...