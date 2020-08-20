Минпросвещения не собирается заменять очные занятия в школах на «удалёнку»

Очные занятия в российских школах не планируется заменять на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Такое заявление министр сделал в ходе всероссийского совещания с детскими омбудсменами в российских регионах.
Без сомнений, и мы 1 сентября в этом убедимся, что никогда система дистанционного обучения не заменит традиционную систему. И то решение, которое было 15 марта принято, когда школьники были вынуждены перейти на дистанционную систему, еще раз подчеркивает ценность школы, ценность традиционной системы образования, — отметил Кравцов.
До этого в пресс-службе Минобрнауки заявили, что начало нового учебного года на более поздний срок из-за коронавируса
Как писал NEWS.ru, прокуратура проверит школы к 1 сентября.
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