Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ

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Министерство просвещения и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердили расписание итоговой аттестации в формате Единого госэкзамена для выпускников школ. В 2021 году она будет проходить с 31 мая по 2 июля.

В первый день одиннадцатиклассникам предстоит сдавать географию, литературу и химию. Затем, 3 и 4 июня, будет необходимо подтвердить знания по русскому языку. 7 числа — профильная математика. 11 июня состоится ЕГЭ по истории и физике. На 15-е назначен экзамен по обществознанию. 18 июня — биология и письменный экзамен по иностранному языку. Два дня подряд — 21 и 22 июня — школьники будут сдавать устный экзамен по иностранному языку. Наконец, также в два дня — 24 и 25 июня — пройдёт ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, он впервые будет организован на компьютерах.

28, 29 июня и 2 июля — резервные дни.

Как следует их расписания ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени.

Ранее в Рособрнадзоре проинформировали, что в этом году девятиклассники вместо Основного госэкзамена (ОГЭ) будут писать контрольные работы. Тестирование пройдёт с 18 по 21 мая.