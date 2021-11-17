Минпромторг: массового закрытия общепита из-за QR-кодов не будет

В случае принятия законопроекта о введения QR-кодов, кафе и рестораны массово закрываться не будут, пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, точки общепита продолжат работать, а вопрос сокращения посетителей будет зависеть от политики самих регионов.

Нет, потому что общепиты закрывались, но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать, — сказал Мантуров, отвечая на вопрос журналистов, ждёт ли массовое закрытие предприятия общепита.

Министр пояснил, что сокращение числа посетителей после введения QR-кодов будет зависеть от местных властей: от того, как они это делают, вводят и реализуют у себя в регионах. В такой ситуации, по мнению Мантурова, увереннее будут чувствовать сетевые компании, а индивидуальным предпринимателям придётся тяжелее. В связи с этим, правильно будет, если региональное и федеральное правительство, займут проактивную позицию по их поддержке, отметил он.

У большинства предприятий всё-таки достаточно прагматичный подход, если рассматривать имеющиеся альтернативы: понятно, что лучше какое-то время поработать по QR-коду, чем какое-то время не работать вообще из-за ограничений, — заключил Мантуров.

12 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о введении в России до 1 февраля следующего года «переходного периода» для вакцинации от коронавируса. После этой даты власти регионов смогут вводить контроль QR-кодов в транспорте и общественных местах. Меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Законопроекты № 17357-8 и № 17358-8 о новых правилах поступили в Госдуму, в случае их принятия посещение культурных учреждений, кафе, ресторанов и торговых точек (за исключением продуктовых магазинов и аптек) станет возможно при наличии QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или имеет медицинский отвод от вакцинации.