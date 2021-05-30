Минпромторг и ГИБДД хотят установить алкозамки за пьяную езду

https://static.news.ru/photo/2b034940-c144-11eb-a174-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Минпромторг РФ прорабатывает совместно с ГИБДД изменения в ПДД, связанные с пьяной ездой. Ведомства хотят установить алкозамки на все автомобили человека, который хотя бы раз «попадался» за рулём в нетрезвом виде, передаёт «Интерфакс».

Такой водитель будет вноситься в специальную базу, пояснил журналистам замглавы Минпромторга Василий Шпак во время форума «Интеллект машин и механизмов», проходившего в воскресенье в Севастополе. Минпромторг и ГИБДД сейчас анализируют вариант изменения ПДД в отношении такого нарушителя так, чтобы «все автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счёт оборудованы алкозамком».

Планируется, что до конца текущего года предложение о внедрении такого механизма должно дойти до ума. В частности, это касается стандартизации алкозамков. Отмечается, что он будет работать в связке с системой ГЛОНАСС с тем, чтобы передавать данные о водителе. Кроме того, система поможет контролировать наличие работающего алкозамка в машине.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил забирать автомобили у водителей за пьяную езду. Возвращать транспортные средства в таком случае будут лишь при выплаты денежного залога.