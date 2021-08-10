Минприроды и Рослесхоз предложили ввести в Якутии межрегиональный режим ЧС

Минприроды России и Рослесхоз выступили с инициативой ввести межрегиональный режим ЧС в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов — Иркутской области и Якутии. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

По мнению Козлова, введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов.

Вчера после введения режима ЧС на территории Иркутской области у нас сложилась ситуация, которая требует введения межрегионального ЧС, — приводятся его слова в сообщении министерства.

Козлов добавил, что обстановка с лесными пожарами в России остаётся крайне напряжённой. В 2021 году при меньшем количестве пожаров зафиксировано увеличение площади, пройдённой огнём, по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза, что составляет 7,8 млн га. Свыше 90% пройдённых огнём площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в том числе на Якутию — 78% всех площадей по стране.

Лесные пожары в Якутии продолжаются более двух недель. Ранее сообщалось, что смог от них накрыл ряд районов Павлодарской области в Казахстане.

Президент России Владимир Путин заявил, что таких бедствий вряд ли можно было бы избежать в 2021 году, так как долгая жара и другие погодные явления всегда провоцируют лесные пожары. Он также считает, что трудности с тушением обусловлены ландшафтами лесов и труднодоступностью территорий.